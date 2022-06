Torino, morto ciclista travolto da una volante della polizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Grave incidente stradale in serata a Torino all'altezza del sottopasso di corso Regina Margherita. Nello scontro tra una volante della polizia e una bici, il ciclista è rovinato a terra. Inutili i ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Grave incidente stradale in serata aall'altezza del sottopasso di corso Regina Margherita. Nello scontro tra unae una bici, ilè rovinato a terra. Inutili i ...

Pubblicità

pccpla : RT @Agenzia_Ansa: Un ciclista è morto a Torino in uno scontro con una volante della polizia. L'incidente è avvenuto in corso Regina Margher… - Corriere : Travolto da una volante della polizia: morto ciclista a Torino - Luxgraph : Travolto da una volante della polizia: morto ciclista a Torino #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie… - Ntonio71 : RT @Agenzia_Ansa: Un ciclista è morto a Torino in uno scontro con una volante della polizia. L'incidente è avvenuto in corso Regina Margher… - Agenzia_Ansa : Un ciclista è morto a Torino in uno scontro con una volante della polizia. L'incidente è avvenuto in corso Regina M… -