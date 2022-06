Torino | incidente stradale con una volante della polizia | muore un ciclista

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Unè morto mercoledì (22 giugno) aintorno le 20.30 in uncon una. Il fatto è avvenuto in corso Regina Margherita, all’imbocco di un sottopassaggio, in zona Porta Palazzo. Intervenuti sul posto i soccorsi, per ilnon c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto sul posto. Secondo le prime notizie, la vittima al momento non sarebbe stata identificata in quanto non aveva con sé documenti. Al lavoro lamunicipale per ricostruire la dinamica dell’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sono in corso gli accertamenti della municipale, che sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'... deceduta il 17 febbraio 2020 all'ospedale Regina Margherita di, dove era giunta in ... Nell'ambito dell'probatorio, i periti riferiscono di una "colpa lieve", attribuita al dottor ...Un ciclista è morto questa sera a Torino intorno le 20.30 in uno scontro con una volante della polizia. L’incidente è avvenuto in corso Regina Margherita, all’imbocco del sottopassaggio, in zona Porta ...Incidente mortale in corso Regina Margherita a Torino. Un ciclista è stato investito da una pattuglia della polizia, in servizio volante, ed è morto. Non si conosce ancora l’identità perché il ciclist ...