Torino, Belotti finito nel mirino del Monaco (Di mercoledì 22 giugno 2022) Belotti è pronto a salutare il Torino per iniziare una nuova avventura: negli ultimi giorni anche il Monaco sulle tracce dell’attaccante Belotti è pronto a salutare il Torino per iniziare una nuova avventura: negli ultimi giorni anche il Monaco sulle tracce dell’attaccante. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport potrebbe essere all’estero la nuova avventura del Gallo, i francesi ci pensano e potrebbero convincerlo ad accettare l’offerta del contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022)è pronto a salutare ilper iniziare una nuova avventura: negli ultimi giorni anche ilsulle tracce dell’attaccanteè pronto a salutare ilper iniziare una nuova avventura: negli ultimi giorni anche ilsulle tracce dell’attaccante. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport potrebbe essere all’estero la nuova avventura del Gallo, i francesi ci pensano e potrebbero convincerlo ad accettare l’offerta del contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Il #Monaco ci prova per #Belotti ?? - gazzettaGranata : Calciomercato Torino, possibilità Monaco per Belotti: offerto un triennale #TorinoFC #FVCG #SFT - gazzettaGranata : Torino: il punto sul futuro di Belotti #TorinoFC #FVCG #SFT - CalcioOggi : Calciomercato Torino, possibilità Monaco per Belotti: offerto un triennale - Toro News - Toro_News : ?? | MERCATO I monegaschi sarebbero interessati ad ingaggiare il Gallo, che potrebbe ripercorrere le orme di Kamil… -