Top Gun: Maverick, Glen Powell: "Mi sono abbuffato dopo aver girato la scena a torso nudo" (Di mercoledì 22 giugno 2022) Glen Powell si è abbuffato dopo la scena a torso nudo e ha rivelato che in seguito il regista di Top Gun: Maverick ha dato a lui e al resto del cast delle 'cattive notizie'. avere l'aspetto fisico di un Dio greco per le riprese di Top Gun: Maverick è più difficile di quanto si pensi: Glen Powell ha rivelato che, dopo aver filmato la scena a torso nudo sulla spiaggia, lui e il resto del cast sono immediatamente corsi ad ingozzarsi per poi ricevere delle cattive notizie. La star emergente ha raccontato com'è stato girare la scena della ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 giugno 2022)si èlae ha rivelato che in seguito il regista di Top Gun:ha dato a lui e al resto del cast delle 'cattive notizie'.e l'aspetto fisico di un Dio greco per le riprese di Top Gun:è più difficile di quanto si pensi:ha rivelato che,filmato lasulla spiaggia, lui e il resto del castimmediatamente corsi ad ingozzarsi per poi ricevere delle cattive notizie. La star emergente ha raccontato com'è stato girare ladella ...

EpochItalia : #TopGunMaverick fa incassi record, senza #Russia né #Cina. (Forse) #Hollywood ha imparato la lezione. Per anni e an… - jaretto_8 : Il secondo di top gun è veramente bello amico - andfavara : Non sono ancora andato a vedere Top Gun... Male Favara male - JTelmont_ : I tre aquilotti centomila volte meglio di top gun. - suIIenuvole : @ariesfailure lui il mio bias in top gun maverick ?? -