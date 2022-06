Tish | da timida rossa a bionda travolgente | il cambiamento

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vi ricordate di? È stata una delle allieve di Amici, in grado di imporsi con il suo talento e con la sua personalità. Tra le caratteristiche principali c’era il look, oggi è completamente diversa. La scuola di Mediaset ha visto uscire tantissimi talenti che in questi anni si sono fatti largo nel mondo della