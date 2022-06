Tiro con l’arco, Cdm Parigi: Nespoli terzo in qualifica, trascina l’Italia agli ottavi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mauro Nespoli è grande protagonista nella terza tappa di Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Nella tappa di Parigi, l’azzurro chiude al terzo posto in rimonta le qualifiche dell’arco olimpico con 686 punti che lo pongono dietro solo ai coreani Kim Woojin (694) e Kim Je Deok (689). Ottima anche la gara di Federico Musolesi, nono con 678 punti, mentre Michele Frangilli è leggermente più attardato, 41esimo con 664 punti. Con l’exploit di Nespoli, il trio che forma la squadra azzurra, reduce da due argenti in Coppa del Mondo e dal trionfo europeo, è già qualificato agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente di Indonesia-Slovenia. Chiude il conto degli italiani Alessandro Paoli, 74esimo (648 punti). Per quanto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mauroè grande protagonista nella terza tappa di Coppa del Mondo dicon. Nella tappa di, l’azzurro chiude alposto in rimonta le qualifiche delolimpico con 686 punti che lo pongono dietro solo ai coreani Kim Woojin (694) e Kim Je Deok (689). Ottima anche la gara di Federico Musolesi, nono con 678 punti, mentre Michele Frangilli è leggermente più attardato, 41esimo con 664 punti. Con l’exploit di, il trio che forma la squadra azzurra, reduce da due argenti in Coppa del Mondo e dal trionfo europeo, è giàtodi finale, dove affronterà la vincente di Indonesia-Slovenia. Chiude il conto degli italiani Alessandro Paoli, 74esimo (648 punti). Per quanto ...

Pubblicità

sportface2016 : Tiro con l'arco, Cdm #Parigi: #Nespoli terzo nelle qualifiche, trascina l'#Italia agli ottavi - iSim86S : @JustMeMatteo In verità assassin’s creed finisce proprio con il 3. Tutti quelli venuti dopo sono monnezza. Anche ai… - DannyMynard60 : @emobranco @eziomauro @repubblica Fai ancora le battute dei sedicenni, non perdo tempo con una mezza pippa come te. Ecco, tiro la catena... - sportli26181512 : MN - Gamberini (Dazn) su Enzo Fernandez: 'Può giocare in coppia con Tonali. Piatto forte? Il tiro da fuori': Il gio… - MilanNewsit : MN - Gamberini (Dazn) su Enzo Fernandez: 'Può giocare in coppia con Tonali. Piatto forte? Il tiro da fuori' -