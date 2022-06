The Umbrella Academy 3: da oggi disponibile gratis per gli abbonati (Di mercoledì 22 giugno 2022) A partire da oggi, mercoledì 22 giugno, saranno disponibili su Netflix i nuovi episodi di The Umbrella Academy 3, gratis per gli abbonati. I fan della serie potranno finalmente conoscere cosa succederà ora che i protagonisti dell’Umbrella Academy si sono resi conto di come la linea temporale degli eventi non sia stata sistemata come avevano creduto all’inizio. La seconda stagione si era conclusa con l’amara scoperta di una nuova accademia, la Sparrow Academy, oltre all’inquietante (tra virgolette) presenza di Ben, ancora vivo e vegeto. Di certo c’è che il terzo capitolo non deluderà le aspettative del pubblico, così come non ha deluso quelle di Elliot Page, che in tempi non sospetti ha dichiarato di essere rimasta stupita dalla lettura della ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 22 giugno 2022) A partire da, mercoledì 22 giugno, saranno disponibili su Netflix i nuovi episodi di The3,per gli. I fan della serie potranno finalmente conoscere cosa succederà ora che i protagonisti dell’si sono resi conto di come la linea temporale degli eventi non sia stata sistemata come avevano creduto all’inizio. La seconda stagione si era conclusa con l’amara scoperta di una nuova accademia, la Sparrow, oltre all’inquietante (tra virgolette) presenza di Ben, ancora vivo e vegeto. Di certo c’è che il terzo capitolo non deluderà le aspettative del pubblico, così come non ha deluso quelle di Elliot Page, che in tempi non sospetti ha dichiarato di essere rimasta stupita dalla lettura della ...

