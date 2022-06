Tevez | «Di Maria al Rosario? Ci parlerò»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Carlos, neo allenatore delCentral, ha parlato alla presentazione di DiCarlos, neo allenatore delCentral, ha parlato alla presentazione di Di. Le sue dichiarazioni nel corso della presentazione: DI– «Ora non potrei parlarci. Pensate che parlo a malapena con mia moglie dal lavoro che ho. Vorrei che venisse, a chi non piacerebbe. Quando la situazione sarà più calma, io lo chiamerò e gli chiederò cosa vuole fare. Sappiamo della sua personalità: sarebbe molto positivo per la rosa, per l’esperienza che trasmetterebbe a questi ragazzi». L'articolo proviene da Calcio News 24.