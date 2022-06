Terza ondata di caldo in Puglia: dalle 12.30 alle 16 vietato lavoro nei campi (Di mercoledì 22 giugno 2022) In vista della Terza ondata di caldo prevista in Puglia nei prossimi giorni, con picchi fino a 43 gradi , il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano , ha emanato oggi una ordinanza n. 258 ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 22 giugno 2022) In vista delladiprevista innei prossimi giorni, con picchi fino a 43 gradi , il presidente della Regione, Michele Emiliano , ha emanato oggi una ordinanza n. 258 ...

