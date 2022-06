Terremoto in Afghanistan, scossa di magnitudo 5.9 al confine con il Pakistan: “Almeno 280 morti e 150 persone ferite” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono Almeno 280, ma la stima sale di ora in ora, i morti provocati dal Terremoto di magnitudo 5.9 che ieri sera ha colpito il sudest dell’Afghanistan, al confine con il Pakistan. Un funzionario del governo locale ha spiegato alla Bbc che il numero delle vittime è destinato ad essere aggiornato al rialzo e che più di 150 persone sono rimaste ferite. Lo United States Geological Survey (Usgs) ha registrato la scossa a circa 46 chilometri dalla città di Khost, a una profondità di 10 chilometri. Secondo il Centro sismologico euro mediterraneo, il Terremoto è stato avvertito in un raggio di oltre 500 chilometri, anche in India. “Chiediamo alle agenzie umanitarie di fornire soccorsi immediati alle vittime del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono280, ma la stima sale di ora in ora, iprovocati daldi5.9 che ieri sera ha colpito il sudest dell’, alcon il. Un funzionario del governo locale ha spiegato alla Bbc che il numero delle vittime è destinato ad essere aggiornato al rialzo e che più di 150sono rimaste. Lo United States Geological Survey (Usgs) ha registrato laa circa 46 chilometri dalla città di Khost, a una profondità di 10 chilometri. Secondo il Centro sismologico euro mediterraneo, ilè stato avvertito in un raggio di oltre 500 chilometri, anche in India. “Chiediamo alle agenzie umanitarie di fornire soccorsi immediati alle vittime del ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Terremoto di magnitudo 5.9 in Afghanistan, al confine con il Pakistan. Il bilancio è di almeno 250 morti, i… - Dondolino72 : RT @ROBZIK: Forte #terremoto in #Afghanistan nella provincia di #Paktika. Si contano già 255 morti. - SKatreenS : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Terremoto di magnitudo 5.9 in Afghanistan, al confine con il Pakistan. Il bilancio è di almeno 250 morti, i ferit… - nunziachinnici : RT @il_piccolo: Afghanistan, terremoto di magnitudo 5.9 Richter: si contano già oltre 280 morti, oltre 250 i feriti - AngeloCriscio : #SkyTG24 Terremoto in #Afghanistan almeno 250 morti. -