Terremoto in Afghanistan, oltre mille vittime. I talebani chiedono aiuto gruppi umanitari (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono oltre mille le vittime del devastante Terremoto che ha colpito oggi l'Afghanistan. È l'ultimo drammatico bilancio fornito da Amin Huzaifa, capo del dipartimento cultura e informazione della provincia di Paktika. "Abbiamo oltre mille morti e più di 1.500 feriti", ha detto, "Molti villaggi sono stati distrutti". Il Terremoto è stato registrato a circa 44 chilometri dalla città sud-orientale di Khost. Testimoni hanno raccontato di aver avvertito il Terremoto nella capitale dell'Afghanistan, Kabul, così come nella capitale del Pakistan, Islamabad. Il sisma - che ha sorpreso durante il sonno molte persone - ha avuto magnitudo 6,1 sulla scala Richter e l'epicentro è stato individuato a una profondità di circa 51 ...

