Terremoto in Afghanistan, oltre mille morti. Sos umanitario - Esteri - quotidiano.net (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'epicentro del Terremoto in Afghanistan 22 giugno 2022 - Catastrofico il bilancio, ancora provvisorio, del Terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito ieri sera il sudest dell' Afghanistan : ci ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'epicentro delin22 giugno 2022 - Catastrofico il bilancio, ancora provvisorio, deldi magnitudo 5.9 che ha colpito ieri sera il sudest dell': ci ...

Pubblicità

Rvaticanaitalia : E' salito ad almeno 280 il bilancio dei morti provocati dal terremoto di magnitudo 5.9 che la notte scorsa ha colpi… - TizianaFerrario : Terremoto in #Afghanistan. Ci sono morti e feriti.Le tragedie non vengono mai da sole in quel paese con i talebani… - RaiNews : Si teme una catastrofe umanitaria in un Paese già in gravi difficoltà - frances28599238 : francesco terremoto in afghanistan oltre mille morti - Mihail_Z_R : RT @Ernesto32919298: #terremoto in Afghanistan. Servono aiuti. L'UE e l'Amerika fanno le scimmette. 'Già stiamo AIUTANDO l'Ucraina di Ze… -