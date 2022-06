Terremoto in Afghanistan, oltre mille morti e 1500 feriti. Il Papa esprime la sua vicinanza (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si aggrava a mille morti e 1.500 feriti in Afghanistan il bilancio del Terremoto che ha colpito l'est del Paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa di Stato afghana Bakhtar News Agency. È probabile ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si aggrava ae 1.500inil bilancio delche ha colpito l'est del Paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa di Stato afghana Bakhtar News Agency. È probabile ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Terremoto di magnitudo 5.9 in Afghanistan, al confine con il Pakistan. Il bilancio è di almeno 250 morti, i… - Avvenire_Nei : #Terremoto in #Afghanistan: quasi mille vittime, centinaia di feriti - Rvaticanaitalia : E' salito ad almeno 280 il bilancio dei morti provocati dal terremoto di magnitudo 5.9 che la notte scorsa ha colpi… - ERivetta : RT @AlbertoLetizia2: Arrivano notizie spaventose dall'Afghanistan. Un terremoto ha causato più di 900 vittime. Paese sfortunato e senza pace - GlaucoBertani : RT @robertapinotti: Poche ore fa un #terremoto in #Afghanistan ha causato oltre 900 vittime. Un'altra tragedia che colpisce un Paese provat… -