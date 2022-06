Terremoto 5 Stelle, il filo diretto di Di Maio coi sindaci coinvolge anche Napoli? La risposta di Manfredi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Che effetti ha a Napoli il Terremoto nel Movimento 5 Stelle scatenato dalla fuoriuscita di Luigi Di Maio? Qui Regione Campania. A ieri, i consiglieri regionali targati 5 Stelle che brindavano alla scissione erano due: la capogruppo Valeria Ciarambino e Salvatore Aversano. Due su sei, anche se c’è chi, come Luigi Cirillo, in realtà, rimane in un limbo, a metà tra Di Maio e Conte. Qui Comune di Napoli. A fare armi e bagagli dal gruppo sono 3 sue 6: Gennaro demetrio Papais, Fiorella Saggese e Flavia Sorrentino. Grillini dimezzati, dunque. Rimarranno a rappresentarli Ciro Borriello, Salvatore Flocco e Claudio Cecere, in realtà eletto meno di un anno fa tra le fila di un’altra formazione politica, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Che effetti ha ailnel Movimento 5scatenato dalla fuoriuscita di Luigi Di? Qui Regione Campania. A ieri, i consiglieri regionali targati 5che brindavano alla scissione erano due: la capogruppo Valeria Ciarambino e Salvatore Aversano. Due su sei,se c’è chi, come Luigi Cirillo, in realtà, rimane in un limbo, a metà tra Die Conte. Qui Comune di. A fare armi e bagagli dal gruppo sono 3 sue 6: Gennaro demetrio Papais, Fiorella Saggese e Flavia Sorrentino. Grillini dimezzati, dunque. Rimarranno a rappresentarli Ciro Borriello, Salvatore Flocco e Claudio Cecere, in realtà eletto meno di un anno fa tra le fila di un’altra formazione politica, ...

