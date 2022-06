Tensioni nel Pacifico | Russia e Cina preparano una nuova guerra?

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Sin dall’inizio del conflitto traed Ucraina, un ruolo di notevole rilevanza, nonché fonte di preoccupazione per l’alleanza atlantica, è stato indubbiamente quello cinese. Che ruolo potrà giocare il regime cinese nel contesto geopolitico attuale? Pechino vorrà saldare una profonda alleanza con Mosca in un’ottica anti-occidentale, oppure sarà volta ad approfittare dell’instabilità europea proprio per sferrare il colpo definitivo a Taiwan? Ad oggi, la risposta presenta porzioni di entrambe le tesi. E lapare essere il mezzo ideale per raggiungere questo fine. Le esercitazioni militari diNella giornata di ieri, il governo giapponese ha riportato l’incursione di quattro navi cinesi, insieme ad altre sedici, lungo i confini marini del Paese nipponico. Proprio recentemente, Tokyo aveva espresso ...