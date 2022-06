Tennistavolo | Giochi del Mediterraneo 2022 | i convocati dell’Italia Torna in azzurro Nikoleta Stefanova

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tra le 24 discipline presenti nel programma della 19ma edizione deidelc’è il: le gare si terranno dal 26 al 30 giugno ad Orano, in Algeria. In palio 4 titoli, ovvero individuale ed a squadre, sia al maschile che al femminile. Non sono previsti tornei di doppio. Domenica 26 sarà dato il via ai tornei a squadre, con tutte le medaglie che si assegneranno lunedì 27, mentre martedì 28 scatteranno i tabelloni individuali, che si concluderanno entrambi giovedì 30. L’Italia sarà rappresentata in Algeria da sei atleti. Nell’individuale maschile sono iscritti Mihai Bobocica, Jordy Piccolin e Niagol Stoyanov, che comporranno la squadra azzurra, così come accadrà nel settore femminile con Nicole Arlia, Giorgia Piccolin e, che giocheranno assieme il torneo a ...