Tennis | Wimbledon | Seppi | Caruso e Vavassori al 3° turno delle qualificazioni

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Londra, 22 giu. - (Adnkronos) - Sono tre gli azzurri che accedono aldecisivodi, terzo Slam del 2022, in corso sui campi in erba di Roehampton, a Londra. Non sbagliano Salvatore, Andreae il 'grande vecchio' Andreas, 26° favorito del seeding. Escono invece di scena al 2°Federico Gaio, Andrea Pellegrino e Riccardo Bonadio. Nel tabellone femminile sono ancora in corsa Lucrezia Stefanini, Jessica Pieri e Cristiana Ferrando.

Sono tre gli azzurri che accedono al turno decisivo delle qualificazioni di, terzo Slam del 2022, in corso sui campi in erba di Roehampton, a Londra. Non sbagliano Salvatore Caruso, Andrea Vavassori e il 'grande vecchio' Andreas Seppi , 26° favorito del seeding. ...Non farò scelte dopo, amo giocare ama anche quello che faccio fuori dal campo' . 'Non so davvero cosa potrà succedere' ha concluso Williams, lasciando sempre incognite su cosa farà ...Londra, 22 giu. - (Adnkronos) - Sono tre gli azzurri che accedono al turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon, terzo Slam del 2022, in corso ...WIMBLEDON - Dei 16 italiani che erano partiti nel maschile, Seppi, Caruso e Vavassori centrano il terzo e decisivo turno. Giovedì si giocheranno un ...