Tennis | Sonego e Giorgi proseguono agli ottavi di finale a Eastbourne

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Camilaprosegue al torneo diin svolgimento in questi giorni. Lata passadidopo la vittoria conquistata sulla canadese Rebecca Marino con il risultato di 7-5 6-4. La numero 26 della classifica Wtp, al prossimo turno affronterà la spagnola, decima miglioreta del mondo, Garbine Muguruza. Nel torneo maschile Lorenzodi prende una sonora vittoria sull’australiano Duckworth, firmando un eroico 4-6 7-6(5) 7-6(1) e va avanti in competizione. Oggi in campo scenderà Jannik Sinner. (foto@Feder-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ...