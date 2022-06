Tennis, saranno Vancouver e Berlino le sedi per le edizioni del 2023 e 2024 della Laver Cup (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono state ufficializzate le sedi per le due prossime edizioni della Laver Cup di Tennis. L’appuntamento del 2022 come già era ben noto, si disputerà dal 23 al 25 settembre alla O2 Arena di Londra, ma per quanto riguarda le tappe future, il nero su bianco è arrivato solamente nella mattinata odierna. Nel 2023 il torneo si sposterà a Vancouver (Canada), quindi nel 2024 toccherà a Berlino (Germania). La competizione che mette di fronte i 6 migliori giocatori europei capitanati da Bjorn Borg, ai 6 migliori del resto del mondo, capitanati da John McEnroe, prosegue nella sua alternanza a livello di Continenti. Dopo l’esordio di Praga del 2017, infatti, abbiamo visto succedersi le edizioni di Chicago, Ginevra e Boston un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono state ufficializzate leper le due prossimeCup di. L’appuntamento del 2022 come già era ben noto, si disputerà dal 23 al 25 settembre alla O2 Arena di Londra, ma per quanto riguarda le tappe future, il nero su bianco è arrivato solamente nella mattinata odierna. Nelil torneo si sposterà a(Canada), quindi neltoccherà a(Germania). La competizione che mette di fronte i 6 migliori giocatori europei capitanati da Bjorn Borg, ai 6 migliori del resto del mondo, capitanati da John McEnroe, prosegue nella sua alternanza a livello di Continenti. Dopo l’esordio di Praga del 2017, infatti, abbiamo visto succedersi ledi Chicago, Ginevra e Boston un ...

