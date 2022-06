Tennis, Moya: “Vittoria Roland Garros inattesa per Nadal. Contrario al coaching” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Rafa non aveva mai faticato così tanto sulla terra, e arrivava da un infortunio importante come quello alle costole agli Indian Wells. È proprio questo che rende speciale la sua Vittoria al Roland Garros, non eravamo certi di nulla. Ma nonostante i problemi che deve affrontare, Rafa riesce sempre a superarle e ad andare avanti. Non ho mai avuto la sensazione che quella di Parigi potesse essere la sua ultima partita in carriera, ma ha 36 anni, da qui al prossimo Roland Garros possono succedere tante cose”. Così Carlos Moya, allenatore di Rafael Nadal, commenta, in una lunga intervista concessa a Eurosport Spagna, la Vittoria dell’iberico all’ultimo Roland Garros, che è coinciso anche con il 22esimo Slam vinto in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Rafa non aveva mai faticato così tanto sulla terra, e arrivava da un infortunio importante come quello alle costole agli Indian Wells. È proprio questo che rende speciale la suaal, non eravamo certi di nulla. Ma nonostante i problemi che deve affrontare, Rafa riesce sempre a superarle e ad andare avanti. Non ho mai avuto la sensazione che quella di Parigi potesse essere la sua ultima partita in carriera, ma ha 36 anni, da qui al prossimopossono succedere tante cose”. Così Carlos, allenatore di Rafael, commenta, in una lunga intervista concessa a Eurosport Spagna, ladell’iberico all’ultimo, che è coinciso anche con il 22esimo Slam vinto in ...

