Tennis | Laver Cup | nel 2023 si giocherà a Vancouver | nel 2024 a Berlino

sportface2016 : #Tennis, la #LaverCup nel 2023 si giocherà a Vancouver e nel 2024 a Berlino - TennisWorldit : Laver Cup, ufficializzate le sedi del torneo per il 2023 e 2024 - Tennis_Ita : Laver Cup, Vancouver e Berlino saranno le città ospitanti nel 2023-2024 -

Roger Federer Come ormai tutti sanno, Roger Federer tornerà in campo allaCup. L'edizione 2022 andrà in scena alla O2 Arena di Londra dal 23 al 25 settembre. L'ex numero 1 del mondo, che non gioca un match ufficiale da quasi un anno, disputerà anche l'ATP di Basilea ...... in compagnia di leggende come Roger Federer , John McEnroe, Novak Djokovic e Rod. "Dopo la ... migliorarsi significherebbe vincere il torneo ed entrare nella leggenda delmondiale. Lui ... Laver Cup: annunciate le sedi per il 2023 e il 2024 Gli organizzatori della Laver Cup hanno annunciato le locations per le edizioni 2023 e 2024: si giocherà a Vancouver e poi a Berlino.Sono state ufficializzate le sedi per le due prossime edizioni della Laver Cup di tennis. L'appuntamento del 2022 come già era ben noto, si disputerà dal 23 al 25 settembre alla O2 Arena di Londra, ma ...