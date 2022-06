Tennis, Eastbourne: Serena Williams conquista la semifinale nel doppio con Jabeur (Di mercoledì 22 giugno 2022) Serena Williams ha raggiunto le semifinali del torneo di doppio sull’erba di Eastbourne, in coppia con la tunisina Ons Jabeur. La Tennista ha mostrato molti miglioramenti nei riflessi sotto rete e nel servizio. ed è migliorata anche la sua intesa con la compagna. “Abbiamo giocato molto meglio insieme oggi, anche se avevamo gia’ giocato bene martedi’. Ma oggi Ons mi ha davvero supportato. L’ho guardata e ho pensato ‘fantastico’ “. In semifinale Williams e Jabeur affronteranno Magda Linette e Aleksandra Krunic. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022)ha raggiunto le semifinali del torneo disull’erba di, in coppia con la tunisina Ons. Lata ha mostrato molti miglioramenti nei riflessi sotto rete e nel servizio. ed è migliorata anche la sua intesa con la compagna. “Abbiamo giocato molto meglio insieme oggi, anche se avevamo gia’ giocato bene martedi’. Ma oggi Ons mi ha davvero supportato. L’ho guardata e ho pensato ‘fantastico’ “. Inaffronteranno Magda Linette e Aleksandra Krunic. SportFace.

