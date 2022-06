Tennis, Camila Giorgi vola ai quarti di finale ad Eastbourne (Di mercoledì 22 giugno 2022) Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale del Rothesay International, il torneo di Tennis Wta 500 e in corso sull’erba del Devonshire Park di Eastbourne (Gran Bretagna). La 30enne di Macerata, numero 26 del ranking e 12esima testa di serie, reduce dai quarti a Birmingham (i primi in stagione) e semifinalista in questo torneo 12 mesi fa, ha battuto negli ottavi la spagnola Garbine Muguruza, n.10 del ranking e 5/a del seeding: di 7-5, 6-3 il punteggio finale. (Ansa) (foto@Sposito/FederTennis-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 giugno 2022)si è qualificata per ididel Rothesay International, il torneo diWta 500 e in corso sull’erba del Devonshire Park di(Gran Bretagna). La 30enne di Macerata, numero 26 del ranking e 12esima testa di serie, reduce daia Birmingham (i primi in stagione) e semifinalista in questo torneo 12 mesi fa, ha battuto negli ottavi la spagnola Garbine Muguruza, n.10 del ranking e 5/a del seeding: di 7-5, 6-3 il punteggio. (Ansa) (foto@Sposito/Feder-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...

