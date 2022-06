Tennis, Camila Giorgi: “Soddisfatta del mio gioco contro Muguruza, l’erba è la mia superficie preferita” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una ottima Camila Giorgi si sbarazza di Garbine Muguruza e avanza ai quarti di finale del torneo WTA di Eastbourne (Inghilterra) dove, giova ricordarlo, un anno fa fu in grado di raggiungere la semifinale. Nel match odierno la nostra portacolori ha messo in scena il meglio del suo Tennis, che si sposa in maniera perfetta con la superficie erbosa, confermandosi in un buon momento di forma. La marchigiana ha regolato la testa di serie numero 5 del torneo con il punteggio di 7-5 6-3, servendo con oltre il 60% di prime e conquistando il quindicesimo successo in carriera (su 38 match disputati) contro una avversaria della top10. A questo punto il prossimo impegno la vedrà opposta alla bulgara Viktoriya Tomova numero 128 del ranking. Come sempre di poche parole Camila ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una ottimasi sbarazza di Garbinee avanza ai quarti di finale del torneo WTA di Eastbourne (Inghilterra) dove, giova ricordarlo, un anno fa fu in grado di raggiungere la semifinale. Nel match odierno la nostra portacolori ha messo in scena il meglio del suo, che si sposa in maniera perfetta con laerbosa, confermandosi in un buon momento di forma. La marchigiana ha regolato la testa di serie numero 5 del torneo con il punteggio di 7-5 6-3, servendo con oltre il 60% di prime e conquistando il quindicesimo successo in carriera (su 38 match disputati)una avversaria della top10. A questo punto il prossimo impegno la vedrà opposta alla bulgara Viktoriya Tomova numero 128 del ranking. Come sempre di poche parole...

