Tempesta d'amore anticipazioni italiane: Florian muore? Come finisce tra Maja e Hannes (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ne accadranno delle belle nelle puntate italiane di Tempesta d'amore che andranno in onda tra diversi mesi. Il ciclo che riguarda Maja e Florian sta tenendo banco in questo incandescente periodo estivo e sono in tanti ad interrogarsi sul futuro del fratello di Erik. Negli episodi in onda attualmente in Italia Florian sta lottando per la sua stessa sopravvivenza. Nei mesi di luglio si scoprirà che a ridurlo in fin di vita è stata un'infezione contratta nella grotta in cui era rimasta intrappolata la sua amata Maja. Morirà dunque? E Come finirà tra Maja e Hannes? La risposta (e lo spoiler) nei prossimi paragrafi.

