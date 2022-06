Tebas risponde ad Al-Khelaifi: «neanche lui crede alle sue bugie» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Continua lo scontro tra Tebas, presidente della Liga e Al-Khelaifi, proprietario del PSG: «Le regole per il PSG non esistono» Dopo le parole di Al-Khealaifi contro il Real Madrid, arriva la risposta di Tebas, presidente della Liga che ha denunciato la gestione finanziaria del PSG. Di seguito le sue parole. «Le parole di Al-Khelaifi sono di un altro livello. Ci prende tutti per pazzi (neanche lui crede alle sue bugie) e si presenta ai taccuini di Marca per dare lezioni con l’arroganza del “nuovo ricco”. Le regole per il PSG non esistono. Noi invece continueremo a lottare per un calcio sostenibile senza barare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Continua lo scontro tra, presidente della Liga e Al-, proprietario del PSG: «Le regole per il PSG non esistono» Dopo le parole di Al-Khealaifi contro il Real Madrid, arriva la risposta di, presidente della Liga che ha denunciato la gestione finanziaria del PSG. Di seguito le sue parole. «Le parole di Al-sono di un altro livello. Ci prende tutti per pazzi (luisue) e si presenta ai taccuini di Marca per dare lezioni con l’arroganza del “nuovo ricco”. Le regole per il PSG non esistono. Noi invece continueremo a lottare per un calcio sostenibile senza barare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioPillole : #Tebas ha risposto alle accuse di #Al-Khelafi: Le regole per il PSG non esistono. Noi invece continueremo a lottare… - sportmediaset : Tebas, dura risposta ad Al-Khelaifi: 'Ci prende tutti per stupidi' #Tebas #AlKhelaifi - PSGRelay : RT @sportli26181512: #Tebas risponde ad Al Khelaïfi: 'Ci prende tutti per stupidi': Il presidente della #Liga replica stizzito alle parole… - sportli26181512 : #Tebas risponde ad Al Khelaïfi: 'Ci prende tutti per stupidi': Il presidente della #Liga replica stizzito alle paro… - napolista : Tebas: «Al-Khelaifi ha l’arroganza del “pezzente sagliuto”, ci prende per scemi» Il presidente della Liga risponde… -