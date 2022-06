Tabacco, Campania eccellenza italiana (Di mercoledì 22 giugno 2022) Su 7.000 tonnellate acquistate, 3.500 vengono dalla Campania: è questo il dato emblematico di una produzione spesso ritenuta a torto marginale per l’economia della regione meridionale – quella del Tabacco – che emerge da “Una filiera tabacchicola innovativa e sostenibile: BAT e il progetto Terraventura”. BAT (acronimo di British American Tobacco) Italia, che per intenderci è l’azienda che commercializza alcuni dei più noti marchi internazionali di sigarette, ha infatti annunciato per il 2022, l’investimento di 30 milioni di euro per l’acquisto di 7.000 tonnellate di tabacchi di alta qualità, e di questi 3.500 provengono dalla Campania. Parliamo, stando ai dati snocciolati durante l’incontro ospitato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a Roma, del 10% in più rispetto allo scorso anno, a fronte della ... Leggi su fmag (Di mercoledì 22 giugno 2022) Su 7.000 tonnellate acquistate, 3.500 vengono dalla: è questo il dato emblematico di una produzione spesso ritenuta a torto marginale per l’economia della regione meridionale – quella del– che emerge da “Una filiera tabacchicola innovativa e sostenibile: BAT e il progetto Terraventura”. BAT (acronimo di British American Tobacco) Italia, che per intenderci è l’azienda che commercializza alcuni dei più noti marchi internazionali di sigarette, ha infatti annunciato per il 2022, l’investimento di 30 milioni di euro per l’acquisto di 7.000 tonnellate di tabacchi di alta qualità, e di questi 3.500 provengono dalla. Parliamo, stando ai dati snocciolati durante l’incontro ospitato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a Roma, del 10% in più rispetto allo scorso anno, a fronte della ...

Pubblicità

larampait : #BATItalia annuncia acquisto di #tabacco per il 2022 in #Campania - ViviCampania : Bat Italia: annunciato l'acquisto di tabacco per il 2022 in Campania - - franco_sala : RT @dariodivico: BAT Italia ha annuncia un investimento di 30 milioni di euro destinati all’acquisto di 7.000 tonnellate di tabacchi italia… - dariodivico : BAT Italia ha annuncia un investimento di 30 milioni di euro destinati all’acquisto di 7.000 tonnellate di tabacchi… - Agricolae1 : @ConfaCampania, @BAT_Italia: Annunciato acquisto di #tabacco per il 2022 in @Reg_Campania @NicolaCaputo -