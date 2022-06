Successo per Valentina Nappi al Cam di Casoria: folla per annusare la pornostar (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sin dal suo annuncio l’evento aveva fatto discutere e alla fine è stato un Successo da “sold out”. In tanti sono arrivati al Cam Museum di Casoria per partecipare alla body performance che ha avuto per protagonista la pornostar Valentina Nappi nell’ambito della manifestazione “Senses”. Seduta su una sedia sospesa ha offerto il proprio corpo ai visitatori che potevano annusarla dove meglio credevano. Un’esperienza sensoriale e olfattiva arricchita dal fatto che all’odore naturale della Nappi si aggiungeva quello di essenze naturali preparate dallo chef Pasquale Trotta con cui la pornostar è stata cosparsa. “Cucina e pornografia sono le mie grandi passioni – ha commentato Valentina – quindi ho pensato di oggettificarmi e diventare una pietanza da ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sin dal suo annuncio l’evento aveva fatto discutere e alla fine è stato unda “sold out”. In tanti sono arrivati al Cam Museum diper partecipare alla body performance che ha avuto per protagonista lanell’ambito della manifestazione “Senses”. Seduta su una sedia sospesa ha offerto il proprio corpo ai visitatori che potevano annusarla dove meglio credevano. Un’esperienza sensoriale e olfattiva arricchita dal fatto che all’odore naturale dellasi aggiungeva quello di essenze naturali preparate dallo chef Pasquale Trotta con cui laè stata cosparsa. “Cucina e pornografia sono le mie grandi passioni – ha commentato– quindi ho pensato di oggettificarmi e diventare una pietanza da ...

