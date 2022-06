Stranger Things 4, il trailer ufficiale del finale di stagione: le ultime puntate saranno incredibili (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ci siamo, manca davvero poco all’uscita degli episodi numero 8 e numero 9 della seconda parte della quarta stagione di Stranger Things. Gli episodi in questione usciranno su Netflix il prossimo 1 luglio ed ora è disponibile il trailer del volume II. Undici ha creato il Sottosopra? La domanda che tiene i fan con il fiato sospeso verrà finalmente svelata in questa quarta stagione o si dovrà aspettare la prossima? Leggi anche: Stranger Things 5: il finale di stagione partirà da un incredibile salto temporale Stranger Things 4: uscito il trailer ufficiale del finale di stagione Nel trailer del volume II il clima è teso, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ci siamo, manca davvero poco all’uscita degli episodi numero 8 e numero 9 della seconda parte della quartadi. Gli episodi in questione usciranno su Netflix il prossimo 1 luglio ed ora è disponibile ildel volume II. Undici ha creato il Sottosopra? La domanda che tiene i fan con il fiato sospeso verrà finalmente svelata in questa quartao si dovrà aspettare la prossima? Leggi anche:5: ildipartirà da un incredibile salto temporale4: uscito ildeldiNeldel volume II il clima è teso, ...

Pubblicità

NetflixIT : Questa volta avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile. Stranger Things 4 vol. 2, dal primo luglio, solo su Netfli… - fanpage : Da Noah Scnapp di Strager Things a #CanYaman e #MicheleMorrone, sono tante le star delle serie tv del momento avvis… - tracklist : E esse encontro do Noah Schnapp, de Stranger Things, com o brasileiro André Lamoglia, de Elite!????? - nichgorgu : E ora pausa pranzo per me con tramezzini e stranger things ?? qualcuno mi fa compagnia ? #pranzo… - CorriereCitta : Stranger Things 4, il trailer ufficiale del finale di stagione: le ultime puntate saranno incredibili -