Strage di Uvalde, l'annuncio del sindaco: la scuola verrà demolita (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il primo cittadino: 'Non si può chiedere a un bambino o a un insegnante di tornare in quella scuola'. Intanto il Senato approva la proposta di legge per una stretta sulle ...

