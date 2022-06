Strage di Ustica, Monreale ricorda i suoi concittadini, Giovanni ed Antonella Pinocchio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Anche quest’anno, a cura dell’Associazione Liberi di Lavorare, presieduta da Biagio Cigno, si terrà nella giornata del 27 giugno p. v. alle ore 10,30, in piazza Inghilleri, una cerimonia commemorativa con l’apposizione di un mazzo di fiori in ricordo della Strage di Ustica avvenuta il 27 giugno del 1980, nella quale perirono due nostri concittadini, Giovanni ed Antonella Pinocchio. Alla manifestazione hanno aderito l’Osservatorio Sviluppo e Legalità Giuseppe La Franca presieduto da Claudio Burgio, l’Associazione Culturale Venero presieduta da Giuseppe Magnolia e l’Associazione AUSER di Monreale Circolo Biagio Giordano presieduta da Luigi Mazzola. Da anni Liberi di Lavorare si fa carico di questa manifestazione, perché è importante fare memoria per un triste ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Anche quest’anno, a cura dell’Associazione Liberi di Lavorare, presieduta da Biagio Cigno, si terrà nella giornata del 27 giugno p. v. alle ore 10,30, in piazza Inghilleri, una cerimonia commemorativa con l’apposizione di un mazzo di fiori in ricordo delladiavvenuta il 27 giugno del 1980, nella quale perirono due nostried. Alla manifestazione hanno aderito l’Osservatorio Sviluppo e Legalità Giuseppe La Franca presieduto da Claudio Burgio, l’Associazione Culturale Venero presieduta da Giuseppe Magnolia e l’Associazione AUSER diCircolo Biagio Giordano presieduta da Luigi Mazzola. Da anni Liberi di Lavorare si fa carico di questa manifestazione, perché è importante fare memoria per un triste ...

