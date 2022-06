Stefano De Martino si confessa | “Ho un’ossessione” | è costretto a farlo

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il conduttoreDeha fatto una inaspettata ammissione sulla sua vita professionale: ogni giorno èLa confessione diDe(screenshot RaiPlay)Dopo aver mosso i primi passi nella scuola del talent Amici di Maria De Filippi,Deha raggiunto un nuovo traguardo. In questi anni è infatti diventato un conduttore amatissimo dal grande pubblico. Inoltre,è ormai una punta di diamante per la Rai e soprattutto per il secondo canale della rete che ha scelto di coinvolgerlo in nuovo progetto lavorativo. Una fitta agenda di impegni di cui però Denon si lamenta mai anche perché in questi anni ha scoperto una sua ossessione. L’ex ballerino ha rivelato di ...