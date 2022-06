Stefano de Martino | “Non possiamo più sbagliare” | rivelazione scottante | a rischio tutto quanto

(Di mercoledì 22 giugno 2022) L’ex ballerino e conduttore televisivo è al centro di un discorso molto importante. Aciò che fino ad oggi ha costruito: allarme perdede(Youtube)Nato come concorrente di ballo ad Amici di Maria de Filippi,deha vissuto un grande cambio di vita. Dopo il talent show ha intrapreso la strada della danza, lavorando sia in diversi teatri che nella stessa trasmissione, dove ha fatto il professionista. Qui, però, ha incontrato la strada della conduzione: con Marcello Sacchetta, amico e collega, ha condotto il daytime di Amici. Probabilmente è proprio grazie a quella prima esperienza televisiva chedeha deciso di dare una svolta ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Il 17-6 su Rai Uno in diretta il concerto evento #UnoComeTe #TrentanniInsieme con #GigiDalessio da #Napoli. Ospiti… - redazionerumors : Il papà di Luna Mari ci racconta i retroscena della storia con Belen. E poi dice qualcosa di spiazzante.. - Giornaleditalia : #belenrodriguezstefanodemartino Belen e Stefano De Martino: finalmente il bacio! FOTO - ksummerwine : RT @Turismoromaweb: #SummerHits Festival a Roma con tre grandi eventi musicali gratuiti a Piazza del Popolo il 23, 24 e 25 giugno. Presenta… - infoitcultura : Antonio Spinalbese parla di Belén Rodriguez e del suo ritorno con Stefano De Martino -

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez eDeè ormai ufficiale. Dopo mesi in cui i due hanno comunque fatto capire di essere tornati ad essere una coppia , finalmente è arrivato il bacio. Il settimanale Chi ha immortalato la ...Alla guida del programma ci sonoDee Andrea Delogu, pronti a presentare canzoni e cantanti in alta rotazione radiofonica. Da giovedì 30 giugno in prima serata su Rai2 e RaiPlay è ...Tutta la verità sulla storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che sembrano ormai tornati ad essere una coppia felice ...Stefano diventerà sempre più un volto Rai: tutte le conferme per il prossimo anno e la promozione del suo Bar Stella ...