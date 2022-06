Stefano De Martino e Andrea Delogu ci raccontano cosa vedremo sul palco di Tim Summer Hits

Leggi su tuacitymag

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Estate, tempo di tormentoni! Quale sarà il più irresistibile brano di quest’anno? Un ottimo modo per scoprirlo è immergersi in una full immersion nelle note della nuova stagione, ascoltando i più quotati candidati all’ambito titolo di tormentone dell’estate, grazie a Tim, che da domani a sabato fa tappa a Roma. I più popolari artisti della musica italiana contemporanea si alterneranno infatti per tre serate sul grandeallestito per l’occasione a piazza del Popolo, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 giugno. La Tim, una sorta di Festivalbar 4.0, lanciata dalla Rai per far tornare la grande musica in piazza e che andrà in onda dal 30 giugno su Rai2, prende il via da Roma, per poi toccare anche Trieste e Rimini. Uno spettacolo che è anche un grande evento che ...