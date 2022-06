Stefania Lay e Fabio Vitolo | la musica ci insegna la felicità

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Intervista aLay La magia dei duetti è un elemento che non passa mai di moda, ed è tornata negli ultimi anni alla ribalta tra gli artisti italiani e neomelodici. Ecco che nascono progetti di coppia, per una hit estiva come quella tra due cantanti napoletani comeL'articolo proviene da Novella 2000.