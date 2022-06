Stasera in tv c’è Al posto tuo | una divertente commedia all’italiana con Luca Argentero e Ambra

Leggi su amica

(Di mercoledì 22 giugno 2022) In queste afose serate di inizio estate c’è poco che possa risollevarci il morale. O farci dimenticare il caldo. Forse un gelato. Sicuramente una sana risata. Così ci prova Rai 1 a raggiungere lo scopo.in tv manda in onda Altuo (2016). Unache ha per protagonisti, Stefano Fresi eAngiolini. Li dirige Max Croci, al suo secondo lungometraggio dopo Poli Opposti (2015). Il regista sarà ancora una volta dietro la macchina da presa di La verità, vi spiego, sull’amore (2017) prima della sua prematura scomparsa nel 2018.in tv su Rai 1 c’è Altuo (2016) di Max Croci, unaall’italiana con...