Stampa: la Juve vuole Fabian e pensa a Rovella come contropartita per abbassare il prezzo (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Juventus avrebbe inserito nella lista della spesa per rinforzare il centrocampo Fabian Ruiz. Lo scrive La Stampa, che aggiunge che il club bianconero valuta di inserire Rovella come contropartita per abbassare il prezzo. I 30 milioni chiesti dal Napoli sono infatti giudicati eccessivi. “I dirigenti bianconeri si sono confrontati alla Continassa per aggiornare la lista della spesa e tra gli obiettivi c’è anche Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha ancora un anno di contratto con il Napoli e ha già manifestato il rifiuto di rinnovare il contratto perché vuole andare via: De Laurentiis sta valutando il caso e può cederlo in questa sessione di mercato per evitare di perderlo a zero nel giugno 2023. La rottura è evidente tra le parti e la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lantus avrebbe inserito nella lista della spesa per rinforzare il centrocampoRuiz. Lo scrive La, che aggiunge che il club bianconero valuta di inserireperil prezzo. I 30 milioni chiesti dal Napoli sono infatti giudicati eccessivi. “I dirigenti bianconeri si sono confrontati alla Continassa per aggiornare la lista della spesa e tra gli obiettivi c’è ancheRuiz. Lo spagnolo ha ancora un anno di contratto con il Napoli e ha già manifestato il rifiuto di rinnovare il contratto perchéandare via: De Laurentiis sta valutando il caso e può cederlo in questa sessione di mercato per evitare di perderlo a zero nel giugno 2023. La rottura è evidente tra le parti e la ...

