**Spread: Mattarella-Governo, approfondita questione prima di Consiglio Ue** (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Si è parlato anche delle questioni legate all'aumento dello spread durante la tradizionale colazione di lavoro che precede il Consiglio europeo tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quello del Consiglio, Mario Draghi, e alcuni ministri. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Si è parlato anche delle questioni legate all'aumento dello spread durante la tradizionale colazione di lavoro che precede ileuropeo tra il Presidente della Repubblica, Sergio, quello del, Mario Draghi, e alcuni ministri.

Pubblicità

TV7Benevento : **Spread: Mattarella-Governo, approfondita questione prima di Consiglio Ue** - - alanford892 : @Mickail04888077 Mario, da noi non capita, hai alleati fedeli: lo spread 'di stagione', lady Aspen, Mattarella-Tut… - MilicBobo : @Corriere Mattarella si prepari per tempo a rifare un governo tecnico con draghi ..altrimenti tra spread crisi dei… - virtuos1968 : @claudiovelardi In realtà ci eravamo rotti le scatole di quei farabutti che sono ancora li seduti... e che a settem… - DANZAMPY : RT @Aldosavar: Forse siamo arrivati al punto della crisi sistemica definitiva. Con due indegni figuri, #Salvini e #Conte, che martellano il… -