Speedlink | presenta la nuova sedia da gaming REGYS RGB

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 22 giugno 2022)lada giocoRGB, con la sua illuminazione RGB, laè un elemento di spicco in qualsiasi configurazione LadaRGB diè la base per missioni, battaglie e incarichi virtuali. Può essere regolata in base alle esigenze individuali e attira tutti gli sguardi con la sua illuminazione multicolore, la rendono un vero trono per tutti i re e le regine deldaRGB: dettagli tecniciottimizzata per il gioco su PC con illuminazione RGB 300 modalità di illuminazione Seduta regolabile in altezza in modo continuo: 45-53 ...