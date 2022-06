Speculazione e crisi: l'economia italiana si avvia verso il baratro. Allarme rosso e conseguenze inimmaginabili (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una carenza di materie prime di tale portata non sembrava poter appartenere al 21esimo secolo, un'epoca segnata dalla forte tendenza globalizzante. Eppure, ci ritroviamo a parlare della scarsità congiunta di risorse imprescindibili quali gas, acqua e grano. E, almeno per quel che riguarda due di questi elementi - gas e grano, necessari alla sussistenza umana -, dovuta alle conseguenze devastanti del conflitto che da quasi 4 mesi sta sconvolgendo la politica estera internazionale: la guerra in Ucraina. Non si può propriamente parlare ancora di carestia, ma il taglio dei rifornimenti di questi due beni essenziali non può lasciare tranquillo il nostro Paese. E se al suddetto dato vengono sommati i danni relativi al cambiamento climatico, che stanno provocando il rischio di un razionamento dell'acqua (richiesto dalle regioni), lo scenario che si va delineando ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una carenza di materie prime di tale portata non sembrava poter appartenere al 21esimo secolo, un'epoca segnata dalla forte tendenza globalizzante. Eppure, ci ritroviamo a parlare della scarsità congiunta di risorse imprescindibili quali gas, acqua e grano. E, almeno per quel che riguarda due di questi elementi - gas e grano, necessari alla sussistenza umana -, dovuta alledevastanti del conflitto che da quasi 4 mesi sta sconvolgendo la politica estera internazionale: la guerra in Ucraina. Non si può propriamente parlare ancora di carestia, ma il taglio dei rifornimenti di questi due beni essenziali non può lasciare tranquillo il nostro Paese. E se al suddetto dato vengono sommati i danni relativi al cambiamento climatico, che stanno provocando il rischio di un razionamento dell'acqua (richiesto dalle regioni), lo scenario che si va delineando ...

