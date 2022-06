Sotto la Rocca d'estate 'Mai così tanti eventi' - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'assessore Loredano Arzilli con Franco Brogi Taviani e Maria Grazia Messerini Un cartellone da vera ripartenza. "Pieno di novità e frutto di tanti sforzi", dice l'assessore alla cultura Loredano ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'assessore Loredano Arzilli con Franco Brogi Taviani e Maria Grazia Messerini Un cartellone da vera ripartenza. "Pieno di novità e frutto disforzi", dice l'assessore alla cultura Loredano ...

Naz_Pontedera : Gli stati generali Yoga arrivano sotto la Rocca Evento alla 'Cisterna' - Zannix71 : @BryanCondor5 @ASRomaNostalgia @futbolsoccer__ Dopo Giannini Rocca e Amedei Sotto è Masetti - Damianodanny1 : DOLO INCENDIO MALAGROTTA FIAMME NON ESTINTE STRUTTURA IN PARTE POSTA SOTTO SEQUESTRO X AIUTARE INDAGINI SENZA F… - ilvaglio1 : Sotto la Rocca i mezzi della Protezione civile #protezionecivile #provincia #benevento - marianomascoli1 : @guffanti_marco Detesto la signora in questione. Così però facciamo figure barbine. Non si è votato a Rocca di Sott… -