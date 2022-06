Sonia Bruganelli, nuovo progetto per la produttrice ed ex opinionista del Grande Fratello Vip (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sonia Bruganelli cerca giovani conduttori da lanciare in tv. L’evento si svolgerà a Roma. Ecco quando Sonia Bruganelli, dopo l’esperienza in tv come opinionista del Grande Fratello Vip 6, torna al suo lavoro di produttrice e conduttrice de I libri di Sonia e sabato 25 giugno selezionerà a Roma giovani conduttori da lanciare in tv. L’ex opinionista ha pubblicato l’evento in queste ore su Instagram. Evento al quale prenderà parte anche un ex gieffino, come vi abbiamo raccontato ieri, Alessandro Basciano, con la sua musica e che sarà presentato da “Le Donatella”. E non solo: in concomitanza si svolgerà l’inaugurazione del centro sportivo acquistato da suo marito, il noto conduttore Paolo Bonolis. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 giugno 2022)cerca giovani conduttori da lanciare in tv. L’evento si svolgerà a Roma. Ecco quando, dopo l’esperienza in tv comedelVip 6, torna al suo lavoro die conduttrice de I libri die sabato 25 giugno selezionerà a Roma giovani conduttori da lanciare in tv. L’exha pubblicato l’evento in queste ore su Instagram. Evento al quale prenderà parte anche un ex gieffino, come vi abbiamo raccontato ieri, Alessandro Basciano, con la sua musica e che sarà presentato da “Le Donatella”. E non solo: in concomitanza si svolgerà l’inaugurazione del centro sportivo acquistato da suo marito, il noto conduttore Paolo Bonolis. Leggi ...

