Sondaggi politici Swg, il 54% degli italiani afferma che i propri risparmi sono diminuiti (Di mercoledì 22 giugno 2022) I rovesci dell’economia, colpita da un’inflazione mai così alta dagli anni ’80, stanno colpendo gli italiani, anche a livello di percezione. Gli ultimi Sondaggi politici di Swg se ne occupano chiedendo quale sarà l’impatto di una scelta importante come quella della presidente della Bce Lagarde di aumentare per la prima volta dopo tanti anni i tassi di interesse. Il 58% degli italiani pensa che l’effetto sarà negativo o molto negativo. Solo per il 14% sarà positivo o molto positivo. I più preoccupati sono coloro che dicono di avere uscite superiori alle entrate e un mutuo a tasso variabile. Per il 65% questa situazione provocherà un rinvio delle proprie decisioni di investimento o di richiesta prestiti Tra coloro che un mutuo l’hanno già ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 22 giugno 2022) I rovesci dell’economia, colpita da un’inflazione mai così alta dagli anni ’80, stanno colpendo gli, anche a livello di percezione. Gli ultimidi Swg se ne occupano chiedendo quale sarà l’impatto di una scelta importante come quella della presidente della Bce Lagarde di aumentare per la prima volta dopo tanti anni i tassi di interesse. Il 58%pensa che l’effetto sarà negativo o molto negativo. Solo per il 14% sarà positivo o molto positivo. I più preoccupaticoloro che dicono di avere uscite superiori alle entrate e un mutuo a tasso variabile. Per il 65% questa situazione provocherà un rinvio dellee decisioni di investimento o di richiesta prestiti Tra coloro che un mutuo l’hanno già ...

