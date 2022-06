“Solo così riusciamo ad andare avanti”. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la vita è cambiata (Di mercoledì 22 giugno 2022) Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dopo il GF Vip 4 la coppia si consolida sempre di più. Nel corso del reality show di Alfonso Signorini, i fan hanno assistito a tanti momenti tra di loro. Tenerezze ma anche tante paure, ma una volta fuori dalla casa la coppia ha consolidato l’unione. Clizia, mamma di Gabriele nato da Paolo, ma anche di Nina, nata dalla precedente relazione con Sarcina. Ma oggi, il rapporto tra i due papà come procede? Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la vita è cambiata, ma insieme e più uniti che mai. Ma di recente Paolo ha voluto rispondere una volta per tutte alle numerose domande che tirerebbero in ballo Francesco Sarcina. Senza filtri, l’ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022), dopo il GF Vip 4 la coppia si consolida sempre di più. Nel corso del reality show di Alfonso Signorini, i fan hanno assistito a tanti momenti tra di loro. Tenerezze ma anche tante paure, ma una volta fuori dalla casa la coppia ha consolidato l’unione., mamma di Gabriele nato da, ma anche di Nina, nata dalla precedente relazione con Sarcina. Ma oggi, il rapporto tra i due papà come procede?, la, ma insieme e più uniti che mai. Ma di recenteha voluto rispondere una volta per tutte alle numerose domande che tirerebbero in ballo Francesco Sarcina. Senza filtri, l’ex ...

