Sicilia | mazzette per i lavori di riqualificazione dei porti | indagati dirigente regionale ed ex assessore provinciale Inchiesta va a Palermo

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Undal cui tavolo, per oltre un lustro, è passato tutto ciò che riguardava le infrastrutture marittime e un ex funzionario, da dieci anni in pensione e con un passato politico che lo ha vistoalla Provincia e che ancora oggi gli garantisce contatti con figure di rilievo del centrodestra. Secondo i magistrati della Procura di Catania, sono i protagonisti dell’ultimo scandalo che rischia di scuotere laa meno di sei mesi dalle elezioni regionali. I due – Carmelo Ricciardo e Giacomo Fusco – sono coinvolti in un’su un giro di corruzione che avrebbe interessato ididi diversidell’isola. I capi d’accusa riguardano appalti a Riposto (Catania), Lipari (Messina), Mazara del Vallo (Trapani) e Sciacca ...

SimoneOlivelli : Una storia che fin qui era passata inosservata. Il dirigente della @Regione_Sicilia Carmelo Ricciardo e l'ex assess… -

Il Fatto Quotidiano

Le bombe, le, i morti ammazzati: eventi che accompagnano e, in alcuni casi, conducono alla ... È solo in, solo in Italia. Un giudice troppo diverso per piacere a una magistratura ...PALERMO - Tangenti e rifiuti: una pen drive potrebbe contenere l'archivio segreto delle. C'è qualcosa che legherebbe Marcello Miraglia e Marcello Asciutto. Il primo è il funzionario della Città metropolitana di Palermo morto suicida mentre la settimana scorsa gli notificavano l'... Sicilia, mazzette per i lavori di riqualificazione dei porti: indagati dirigente regionale ed ex assessore… Il dirigente regionale Carmelo Ricciardo e l'ex assessore alla Provincia di Messina Giacomo Fusco avrebbero gestito un giro illecito. Tra presunti sorteggi pilotati e promesse di mazzette. I pm etnei ...