Siccità, per ora nessuna emergenza a Genova. Bucci: “Valutiamo l’ipotesi dissalatore”. In Liguria invasi al -20% rispetto al passato (Di mercoledì 22 giugno 2022) In Liguria gli invasi hanno dal 20 al 30% in meno di acqua rispetto agli anni precedenti. Per ora nessun provvedimento di limitazione all'uso dell'acqua potabile a Genova. Il sindaco Marco Bucci: “Valutiamo l’ipotesi di un dissalatore per poi rivendere l’acqua così prodotta” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 22 giugno 2022) Inglihanno dal 20 al 30% in meno di acquaagli anni precedenti. Per ora nessun provvedimento di limitazione all'uso dell'acqua potabile a. Il sindaco Marco: “di unper poi rivendere l’acqua così prodotta”

