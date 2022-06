Siccità: in Iraq riemerge Zakhiku, città dell'Impero Mittani di 3.400 anni fa (Di mercoledì 22 giugno 2022) La città riemersa in Iraq (foto università di Friburgo e Tubinga - KAO) Roma, 22 giugno 2022 - La Siccità estrema ha fatto riemergere una città fondata 3.400 anni fa. Bacino idrico di Mosul , regione ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lariemersa in(foto università di Friburgo e Tubinga - KAO) Roma, 22 giugno 2022 - Laestrema ha fattore unafondata 3.400fa. Bacino idrico di Mosul , regione ...

