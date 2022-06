“Si mette male”. Elisa Isoardi, il ritorno in tv è tutto in salita: cosa si è scoperto (Di mercoledì 22 giugno 2022) Elisa Isoardi torna in tv, ora è ufficiale. Dopo quasi due anni di stop la conduttrice guiderà un nuovo programma su Rai 2. Una pausa forzata che non è facile da accettare per Elisa Isoardi che, in una recente intervista a Gente, aveva manifestato il suo stato d’animo: “Dopo 18 anni di carriera, quando la ‘macchina’ si ferma è come se si fermasse tutto – aveva ammesso ripensando al suo momento più difficile –. Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché”. “Per una abituata a viaggiare a velocità costante, che trae energia, vita e stimoli da un lavoro come il mio, che avvolge e fa parte di te 24 ore su 24, una pausa forzata è dura”. E ancora: “Mi sono sentita fragile. Mi sono domandata più volte: ‘Perché sono ferma?’. Poi hi capito una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022)torna in tv, ora è ufficiale. Dopo quasi due anni di stop la conduttrice guiderà un nuovo programma su Rai 2. Una pausa forzata che non è facile da accettare perche, in una recente intervista a Gente, aveva manifestato il suo stato d’animo: “Dopo 18 anni di carriera, quando la ‘macchina’ si ferma è come se si fermasse– aveva ammesso ripensando al suo momento più difficile –. Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché”. “Per una abituata a viaggiare a velocità costante, che trae energia, vita e stimoli da un lavoro come il mio, che avvolge e fa parte di te 24 ore su 24, una pausa forzata è dura”. E ancora: “Mi sono sentita fragile. Mi sono domandata più volte: ‘Perché sono ferma?’. Poi hi capito una ...

