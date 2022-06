(Di mercoledì 22 giugno 2022) Saràilitaliana dial fianco di Nicola Rodigari e sotto la direzione tecnica di Kenan Gouadec per i prossimi 4 anni. Si apre con questa importante novità il percorsoitaliana verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In attesa dell’iniziopreparazione in vistastagione 2022-23, viene ufficializzato il nome delclasse 1972 che entra ufficialmente a far parte dello staff tecnicotricolore. Chi è? Oro olimpico nella staffetta maschile di...

Pubblicità

OA_Sport : Short track, il canadese Derrick Campbell è il nuovo coach della Nazionale Senior - beneventoapp : Short Track: il canadese Derrick Campbell nuovo coach della Nazionale Senior: Roma, 22 giu. - (Adnkronos) - Si apre… - zazoomblog : Short track Derrick Campbell nuovo coach dell’Italia: “Sono entusiasta” - #Short #track #Derrick #Campbell - sportface2016 : #Shorttrack, il canadese Derrick #Campbell è il nuovo head coach dell'#Italia: 'Entusiasta per questo progetto vers… - TV7Benevento : Short Track: il canadese Derrick Campbell nuovo coach della Nazionale Senior - -

Sarà Derrick Campbell a guidare la nazionale azzurra diverso le Olimpiadi di Milano - Cortina 2026 . L'olimpionico canadese è infatti il nuovo coach dell'Italia, assieme a Nicola Rodigari e sotto la direzione tecnica di Kenan Gouadec. ' Sono ...Si apre con una novità tecnica il quadriennio della Nazionale italiana dicon vista sui Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L'olimpionico canadese Derrick Campbell, 50 anni, è il nuovo coach dell'Italia, insieme a Nicola Rodigari e sotto la ...Sarà Derrick Campbell il nuovo coach della Nazionale italiana di short track al fianco di Nicola Rodigari e sotto la direzione tecnica di Kenan Gouadec per i prossimi 4 anni. Si apre con questa ...The 'Watkins Glen International' race track have been added. Total Length: 5,423m, Elevation Change: 41m, Number of corners: 11, Longest Straight: 560m The 'Watkins Glen International' has been added ...