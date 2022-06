Sfera Ebbasta, la frase che commuove i fan: «Tutto quello che farò sarà per te». Ecco il motivo (Di mercoledì 22 giugno 2022) ?Tutto quello che farò sarà per Te? è così che Sfera Ebbasta presenta al mondo, con un post dolcissimo su Instagram, il suo primogenito avuto dalla modella... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 giugno 2022) ?cheper Te? è così chepresenta al mondo, con un post dolcissimo su Instagram, il suo primogenito avuto dalla modella...

Pubblicità

IR0NLANG : NON IO CHE PER UN ATTIMO HO PENSATO CHE SFERA EBBASTA E FRANCESCA FERRAGNI STESSERO INSIEME - SkyTG24 : Sfera Ebbasta è diventato papà, è nato il figlio Gabriel: la tenera foto su Instagram - zazoomblog : Sfera Ebbasta la frase che commuove i fan: Tutto quello che farò sarà per te. Ecco il motivo - #Sfera #Ebbasta… - key__hey : Oggi in tl solo video della Cobra family, foto di Fra Ferragni che ha partorito, foto del mini Sfera Ebbasta, foto… - 24Trends_Italia : 9. Sfera Ebbasta - 10mille+ 10. Di battista - 10mille+ 11. Elvis - 10mille+ 12. It - 10mille+ 13. Francesca Ferragn… -